Rapporto Ecomafie Veneto 2023, Vicenza seconda provincia per numero di reati

Nel quinquennio 2018-2022 in Veneto sono stati registrati 5.781 reati ambientali e denunciate 5.837 persone; 47 sono le persone arrestate e 1.329 i sequestri effettuati. Spiccano quelli relativi al ciclo del cemento legati all’abusivismo edilizio, all’urbanistica e agli appalti.

È questa l'analisi che emerge dal rapporto redatto da Legambiente. Gli esiti delle attività investigative condotte negli ultimi anni confermano come il Veneto, regione fortemente industrializzata, vivace, produttiva e in ripresa economica, sia in grado di polarizzare e attrarre costantemente gli interessi delle organizzazioni criminali che, operando con proprie dimensioni imprenditoriali, tentano di intercettare nuove opportunità di business.

“Per il Veneto, a preoccuparci maggiormente - commenta il presidente regionale Luigi Lazzaro - è l’assenza di una forte e collettiva azione di ripudio culturale verso quella che non dobbiamo esitare a definire una presenza radicata della criminalità organizzata nella nostra regione in tutti i settori merceologici, come già dichiarato dallo stesso Procuratore capo della Procura distrettuale Antimafia di Venezia Bruno Cerchi. Una presenza - continua Lazzaro - che invade anche settori come l’edilizia e lo smaltimento di rifiuti che con il nostro rapporto cerchiamo di mettere continuamente sotto la lente di ingrandimento proprio per alzare l’attenzione e la presa di coscienza da parte della società civile”.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’illegalità nel ciclo del cemento, a livello regionale, ha visto 2481 reati; 2504 persone denunciate e 178 sequestri. L’illegalità nel ciclo dei rifiuti vede invece 1235 reati; 1679 persone denunciate; 36 persone arrestate; 423 sequestri. L’illegalità contro la fauna ha fatto registrare 1435 reati; 1173 persone denunciate; persone arrestate, 619 sequestri; gli incendi boschivi dolosi - colposi – generici: 213 reati; 1.413,00 ettari di superficie boscata e non; 21 persone denunciate, 3 arrestate e 3 sequestri; infine la classifica dell’arte rubata: Veneto al 9° posto tra le regioni italiane con 134 opere rubate.

Analizzando i dati per provincia, Vicenza è seconda a livello regionale per numero di reati (567) dietro a Venezia, per numero di persone denunciate (646) sempre dietro al capoluogo di regione e per sequestri (161).

Secondo posto mantenuto (sempre dietro a Venezia) anche in tema di ciclo di rifiuti con 164 reati contestai, 197 persone denunciate e 64 sequestri

Podio (tristemente) confermato ache per quanto riguarda l'illegalità contro la fauna. Nel Vicentino sono stati infatti registrati 107 reati, 96 persone denunciate e 76 sequestri. Dati che fissano Vicenza al terzo posto a livello regionale.

La storia si ripete in tema di ciclo del cemento. Vicenza terza in classifica dietro a Venezia e Treviso con 229 reati, 300 persone denunciate e 13 sequestri.

Terzo posto a livello regionale anche per quanto riguarda gli incendi boschivi dolosi - colposi con 39 reati e 4 persone denunciate.