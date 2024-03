Protezione civile: "La squadra c’è ma servono più mezzi"

«La squadra c’è. Generosa e professionale. E lo si è visto nei giorni di grande emergenza appena trascorsi. Quello che serve, alla luce di fenomeni sempre più estremi e frequenti, sono i mezzi e le attrezzature per agire con efficacia. Per questo invitiamo le imprese del territorio che stanno dismettendo autocarri, rimorchi, escavatori o motopompe, a pensare a una donazione al Gruppo volontari di protezione civile».

L’appello è del sindaco Giacomo Possamai che giovedì ha voluto ringraziare a Palazzo Trissino i 40 volontari del gruppo impegnati h24 nell’emergenza della scorsa settimana e soprattutto fare il punto sugli equipaggiamenti. Durante l’emergenza i volontari hanno effettuato oltre 50 interventi a sostegno dei cittadini, dalla consegna dei sacchi, all’aiuto nella realizzazione delle barriere, fino agli svuotamenti dei locali con le pompe, collaborando con gli altri gruppi di protezione civile coordinati dalla Regione.

«Ma avremmo potuto essere ancora più efficaci - ha commentato il coordinatore Giorgio Casaro – se avessimo avuto un maggior numero di mezzi in grado di muoversi nelle strade allagate».

Da qui la richiesta alle aziende del territorio di sostenere la protezione civile comunale con donazioni che, peraltro, godono di un regime di detrazione fiscale favorevole. Compresi i mezzi usati che per legge l’amministrazione non può acquistare, ma che – come nei casi di mezzi d’opera con scarsa tecnologica – potrebbero risultare ancora molto utili nelle emergenze. «Da parte nostra – ha concluso l’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto – siamo impegnati nella completa revisione del Piano comunale di emergenza, ancora incentrato sull’asta del Bacchiglione, alla luce degli effetti sul territorio dei tanti interventi di protezione idraulica attuati dopo l’alluvione del 2010 e dell’analisi degli eventi meteorologici di questi ultimi anni».