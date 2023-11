Supereroi in corsia e gli esami non fanno più paura

Una volta al mese un gruppo di supereroi farà visita ai pazienti della Pediatria dell’ospedale di Arzignano, regalando una bella sorpresa e tanti sorrisi in particolare ai bambini che devono sottoporsi all’esame della risonanza magnetica, che nei più piccoli deve essere eseguita con sedazione per garantire l’immobilità del paziente.

E così anche un esame che potenzialmente può provocare agitazione o paura diventa un’esperienza meno traumatica, anzi da ricordare con tanto di foto!

È questa la nuova iniziativa della Pediatria di Arzignano, attivata recentemente in collaborazione con l’associazione “Il sorriso di Angela” e grazie al coinvolgimento dei volontari “Heroes for love”, che già organizzano iniziative per i piccoli pazienti degli ospedali di Padova e Treviso.