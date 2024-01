Operazione strade sicure, torna l'Esercito in città: 86 militari per il Veneto

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ha annunciato l'arrivo di 6.800 militari su tutto il territorio nazionale che affiancheranno le forze dell'ordine a favore della sicurezza delle città. Alcuni di loro saranno destinati al Veneto e a Vicenza.

“Ancora più sicurezza in Veneto con l’arrivo di 86 militari nelle nostre città, che rafforzeranno le misure a tutela dei cittadini e della legalità, garantite ogni giorno dalle nostre forze dell’ordine - ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia - Questa è la concretezza di cui abbiamo bisogno e che dimostra come la sicurezza è, e sarà sempre, una delle nostre priorità”.

“Ad ottobre a Roma - ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai - abbiamo incontrato il ministro Piantedosi chiedendo di ripristinare anche a Vicenza l'operazione "Strade sicure" che per molti anni aveva garantito la presenza dei militari a Vicenza, in particolare a Campo Marzo e nella zona della stazione ferroviaria. Con l'annuncio di oggi sappiamo che ritornerà un contingente proprio in queste zone grazie all'impegno della Prefettura, delle forze dell'ordine e del Governo. Questo ci consentirà di sgravare la polizia locale e di destinarla ad altre zone della città per attività di sorveglianza anche nei quartieri. Un passo avanti a favore della sicurezza in città".