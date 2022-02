I Nosexfor lanciano "Endorfine a go go"

Si chiama "Endorfine a go go" il nuovo singolo dei Nosexfor, un duo basso e batteria di Vicenza.

Il pezzo? Un manifesto narrativo dal climax deflagrante di "una generazione sottomessa dalla quotidianità per la quale vivere è diventata una faccenda difficile in un mondo e in una società sempre più complicati e accartocciati su se stessi" fanno sapere.

E poi aggiungono "I buoni propositi diventano fondamentali ma si risolvono il sabato al bar, in attesa di schiantarsi puntualmente il lunedì con il ritorno al tran tran quotidiano e la presa di coscienza che, alla fine, siamo solo uomini".

Per poi concludere così, "Le frustrazioni verranno lenite e le coscienze messe a tacere grazie alle endorfine rilasciate come reazione a ripetuti acquisti di prodotti di consumo. Una denuncia in musica delle conseguenze portate dalla vita che ci siano scelti, avendo posto al centro delle nostre esistenze il profitto. Molte le ripercussioni ma non basterebbero tutte le canzoni del mondo per raccontarle".

"Complimenti a questo duo per un singolo con radici in Arzignano, registrato e mixato presso Shoegaze Studio, un centro pulsante di cultura e di musica che batte nel cuore della nostra città. Saverio Cardone e Davide Tonin, per chi non li conoscesse, meritano di essere scoperti. W la musica", questo il commento dell'assessore alla Cultura Giovanni Fracasso e del sindaco Alessia Bevilacqua.

Chi sono

Un duo nato nel 2016 da una folgorazione. Saverio Cardone, portabandiera del "togli se non serve" che balla al suono di ghost notes e rincorre tutto l'anno una settimana travestita da mese. Davide Tonin è un distributore automatico di sorrisi, principi di autismo e il giaccone invernale lo compriamo sempre domani.

I Nosexfor nascono barbuti, analogici ma futuristici alla "Mad Max". Spostano l'aria con il basso e la batteria tra finti persiani Ikea, le Pre Alpi e l'odore pungente della concia. Sono numericamente essenziali ma sensorialmente multipli e la sigaretta è sempre l'ultimissima.

