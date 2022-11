Arriva la neve a cima Grappa

Prima neve della stagione a cima Grappa! Come testimoniano le immagini della webcam, situata nei pressi del Rifugio Bassano, è arrivata la prima spruzzata di neve anche in cima al monte Grappa. La nevicata, iniziata nella tarda serata di ieri, domenica 13 novembre, è proseguita in mattinata, donando una cornice invernale alla sommità della montagna.

Cima Grappa non è stata l’unica zona montana interessata dal fenomeno. Nevicate si sono verificate in queste ore sulle Piccole Dolomiti e sull’altopiano dei Sette Comuni, come testimoniano le immagini da monte Verena. Ma non è finita qui. Come spiega l’Arpav, a partire dal pomeriggio di domani, martedì 15 novembre, torneranno a verificarsi rovesci, che avranno carattere nevoso a partire dai 2000 metri.