Oltre 10.000 visitatori al Palladio Museum per conoscere Raffaello architetto

Con 10.121 visitatori si è conclusa domenica 9 luglio al Palladio Museum, a Vicenza, la mostra "Raffaello. Nato architetto", sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione del Veneto e dalla Fondazione Giuseppe Roi, curata da Guido Beltramini, Howard Burns e Arnold Nesselrath.

La mostra replica il successo di Acqua, terra, fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento (12 novembre 2022 – 12 marzo 2023) e testimonia la capacità del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio tanto di richiamare l’attenzione sul territorio locale quanto di attirare un pubblico internazionale e specialistico. La mostra realizzata dal CISA Andrea Palladio ha infatti affrontato uno degli aspetti meno noti di Raffaello e ha condiviso con il pubblico i risultati e le problematiche di una ricerca tutt’altro che esaurita. Un modo innovativo di raccontare l’architettura, che ha richiamato visitatori e studiosi da tutto il mondo e che ha avuto l’onore di una intera pagina sul celebre quotidiano statunitense Wall Street Journal e una articolata recensione sul Burlington Magazine, la bibbia della storia dell’arte mondiale pubblicata a Londra.

A conferma del successo della mostra, si è registrata una nutrita presenza di studiosi da Salvatore Settis a Carmen Bambach del Metropolitan Museum di New York, e di scuole di architettura da tutto il mondo, come le università di Tel Aviv e Lubiana, la Aalto University of Finland, il College of Art and Design della University of Savannah e il Georgia Institute of Technology (Georgia, USA), la Brandenburgische Technische Universität di Cottbus (Germania) e la University of Virginia, alcune tra le più prestigiose realtà nell’ambito degli studi specialistici.

Oltre all’originale percorso espositivo, il cui allestimento è stato curato dal regista e scenografo Andrea Bernard, la mostra si è anche trasformata in laboratorio di ricerca in occasione del 34° seminario internazionale di storia dell’architettura (18-19 maggio) dedicato a Raffaello architetto, un evento che ha visto la presenza a Vicenza dei massimi studiosi del Rinascimento come relatori, che ha richiamato un centinaio di partecipanti ed è stato seguito in streaming da quasi 1.000 utenti.

Ma non solo addetti ai lavori: la mostra ha accolto un pubblico eterogeneo, in cui non sono mancate le scolaresche, le famiglie e i più piccoli. Proprio ai bambini dagli 8 ai 12 anni è stata dedicata “Buona notte Raffaello” (Notte europea dei musei 2023, sabato 13 maggio), una notte trascorsa al Palladio Museum durante la quale i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere Raffaello architetto in modo inedito e divertente, guidati da operatori specializzati, e hanno provato l’emozione di “abitare” nel palazzo rinascimentale sede del museo. Sempre Raffaello è stato il protagonista della seconda settimana del summer camp “il museo dei bambini”, il centro estivo organizzato e promosso dal Palladio Museum, giunto quest’anno alla quarta edizione. “Raffaello e il palazzo perduto” è stato infatti il fil rouge che ha collegato una serie di attività che hanno permesso ai giovani partecipanti (5-11 anni) di ricostruire la facciata del palazzo più emblematico di Raffaello, il (perduto) palazzo Branconio dell’Aquila.

Il museo riaprirà venerdì 21 luglio con la collezione permanente di modelli palladiani e in aggiunta un’intera sala sarà dedicata a Palladio e Raffaello. L’obiettivo dei prossimi mesi è inoltre assorbire nell’allestimento anche i materiali della mostra precedente Acqua, terra, fuoco estendendo il focus dai singoli edifici palladiani al loro contesto economico e culturale, a testimoniare un percorso di ricerca specialistica che vuole sempre essere condivisa con i visitatori del Palladio Museum, un pubblico diversificato, preparato e attento.