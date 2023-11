Manutenzione sistema informatico, difficoltà di accesso alle ricette dematerializzate

Le Ulss vicentine 7 e 8 avvisano che dalle 4 alle 23 di domenica 5 novembre potrebbe non essere possibile nelle farmacie l’accesso alle ricette dematerializzate, per effetto di un intervento di manutenzione programmata sui sistemi informatici regionali che gestiscono il servizio. La temporanea interruzione del servizio potrà riguardare sia le prescrizioni di farmaci sia le impegnative virtuali per le prenotazioni di esami specialistici.

Per quanto riguarda le ricette farmaceutiche, sarà comunque possibile recarsi in farmacia a ritirare i farmaci che solitamente necessitano di una prescrizione presentando il promemoria stampato dal medico oppure l'apposita ricetta rossa cartacea. La consegna di medicinali urgenti sarà comunque garantita ove previsto da normativa di riferimento.