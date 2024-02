Maltempo, il primo bilancio: a Vicenza 350 edifici e 2700 persone coinvolte

Vicenza fa i primi conti sui danni provocati dal maltempo, il giorno dopo la scampata esondazione dei fiumi cittadini. Sono stati 138 i millimetri d'acqua caduti in poco più di un giorno “Nelle cinque ore tra la notte del 27 e le prime del 28 sono caduti 7 millimetri all’ora. Dal 2013 non si misurava un quantitativo così a Vicenza. Dal 1919 mai un febbraio così piovoso”, ha spiegato il sindaco Giacomo Possamai durante il punto stampa di giovedì mattina nella sede della polizia locale che ha ospitato il Coc.

Nelle ultime 48 ore sono stati quasi 200 gli interventi per situazioni critiche, una prima stima sommaria parla di 350 edifici e 2.700 persone coinvolte cioè più o meno 1300 nuclei famigliari. L’annuncio di una nuova ondata di maltempo, prevista per venerdì, non dovrebbe causare criticità ma il centro operativo rimane comunque aperto.

“La situazione meteo oggi è in miglioramento, ma Arpav ci segnala che tra il pomeriggio e la serata di domani è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, di minore intensità, in pianura e sulle zone montane. La rete idrica secondaria, soprattutto nel vicentino e nel padovano, a causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi è in sofferenza. Stiamo monitorando con attenzione l’evoluzione meteo per verificare quali provvedimenti vadano messi in atto”.

Lo ha spiegato l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin che giovedì mattina ha presieduto la riunione dell’Unità di crisi regionale, attivata per l’ondata di maltempo che si è abbattuta in particolare sul vicentino negli ultimi giorni. “Allo stato attuale i bacini di laminazione e tutte le opere messe in campo in questi anni stanno funzionando, garantendo la sicurezza dei territori interessati – sottolinea Bottacin -. Ho aggiornato l’Unità di crisi a domani per verificare la portata e gli effetti della perturbazione in arrivo e per valutare i dati di aggiornamento sulle previsioni di domenica, quando, allo stato attuale, è previsto l’arrivo di maggiori precipitazioni sia nella pianura centro settentrionale sia nelle zone montane”.