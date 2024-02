Il maltempo colpisce anche le api vicentine, moltissime le arnie sott’acqua

Il maltempo dei giorni scorsi ha colpito duramente l'apicoltura. Sono infatti molte le arnie finite sott’acqua nella zona di Sant’Agostino, Gogna, Altavilla e Arcugnano, mettendo in ginocchio gli apicoltori. Nonostante gli aiuti della protezione civile, purtroppo per molte api non c’era più nulla da fare, essendo totalmente sott’acqua.

Gli apicoltori professionisti si ritrovano ora senza nuclei a inizio della stagione primaverile. “Come associazione - spiega Gerardo Meridio, presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto - chiederemo l’intervento straordinario della Regione per tutti gli apicoltori che hanno visto vanificato il loro lavoro”.

I cambiamenti climatici che stanno mettendo in difficoltà l’ambiente, creando fenomeni inconsueti, ancora una volta colpiscono uno degli insetti più importanti per l’ecosistema, l’ape, che con la sua attività di impollinazione dà vita a un circolo essenziale per il benessere ambientale.