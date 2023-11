Maltempo, tiene il Bacchiglione: attivati il bacino di Caldogno e la cassa di laminazione di Montebello

AGGIORNAMENTO ORE 9.30

Come reso dalla Regione Veneto son stati registrati cali sul Bacchiglione a Vicenza e sul Tesina a Bolzano Vicentino. Il colmo è prossimo alla sezione di Longare dove i livelli sono in salita e si stanno avvicinado alla seconda soglia di allerta.

Il Brenta a Barzizza ha registrato il colmo a Bassano alle ore 2.30 con livelli che tuttore permangono al di sopra della seconda soglia di guardia.

AGGIORNAMENTO ORE 8

Le parole del governatore del Veneto Luca Zaia e i provvedimenti presi nel pomeriggio di giovedì (tra cui la chiusura delle scuole) per far fronte all'allerta meteo hanno fatto temere il peggio. Fari puntati sul livello del Bacchiglione.

Nella serata di giovedì sono stati aperti i bacini di laminazione di Caldogno, per mettere in sicurezza le città di Vicenza e Padova, e la Valle del Chiampo. L'apertura è scattata poco prima delle 21, quando il livello del Bacchiglione aveva superato i 4,30 metri a ponte degli Angeli.

"Continuiamo a mantenere alta l’attenzione anche nelle prossime ore, restano aperti il COC e la centrale operativa della Polizia Locale - ha dichiarato in serata il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai - La Regione Veneto ha confermato lo stato di allerta rosso sul piano idrogeologico anche per tutta la giornata di domani. Al momento non ci risultano criticità particolari nei quartieri della città o nei luoghi che tradizionalmente sono più a rischio in caso di alluvione".

Oggi, venerdì 3 novembre, scuole chiuse. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di 84 Comuni della Provincia berica sono stati chiusi.