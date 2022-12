Lavori in corso, disagi in autostrada e in tangenziale

Nei prossimi giorni alcuni cantieri porteranno disagi alla viabilità. In A4, per lavori di rifacimento pavimentazione in carreggiata Est (in direzione Venezia) dal km 316+600 al km 319+000 tra i caselli di Montebello e Montecchio si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di mercoledì 14 dicembre alle ore 6 di giovedì 15 dicembre. Ma non è tutto.

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di manutenzione e di ispezione manufatti sul cavalcavia della linea ferroviaria Venezia-Milano in carreggiata Nord (direzione Piovene) al Km 55+000 tra i caselli di Longare e Vicenza Nord, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di venerdì 16 dicembre alle ore 6 di sabato 17 dicembre. Invece, per lavori di manutenzione e lavaggio segnaletica nelle Gallerie dei colli Berici:

in A4, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), dal Km 331+000 al Km 328+000 resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle ore 22 di sabato 17 dicembre alle ore 6 di domenica 18 dicembre;

sempre in A4, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), dal km 328+000 al Km 331+000 resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia dalle ore 22 di domenica 18 dicembre alle ore 6 di lunedì 19 dicembre.

Successivamente i lavori si sposteranno in Tangenziale Sud di Vicenza e comporteranno la chiusura totale del tratto Campedello-Vicenza Ovest (carreggiata Ovest) dalle ore 22 di lunedì 19 dicembre alle ore 6 di martedì 20 dicembre e la chiusura del tratto Vicenza Ovest-Campedello (carreggiata Est) dalle ore 22 di martedì 20 dicembre alle ore 6 di mercoledì 21 dicembre.