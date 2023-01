Influenza e Covid, no nuove varianti: il report

“I dati del sequenziamento nella nostra regione riguardanti il Covid, possiamo definirli confortanti", con queste parole il governatore del Veneto Luca Zaia commenta i dati sulla circolazione del Covid, diffusi oggi dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria. "È necessario proseguire con decisione sulla via della prevenzione - sottolinea il governatore - Continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione, e a rispettare tutte le misure saranno richieste anche a fronte di arrivi dai paesi dove sono confermate nuove massicce ondate di Covid e nuove varianti”.

Per quanto riguarda invece l'influenza stagionale. Nell’ultima settimana in Veneto sono 48.449 (contro i 49.905 della scorsa settimana) i casi stimati di influenza stagionale per un totale complessivo da inizio stagione stimato di 515.897. L’incidenza generale è pari a 9,98 casi per mille abitanti, contro i 10,28 casi per mille abitanti della scorsa settimana.

La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni con 29,82 casi per mille, seguita da quella tra i 5 e i 14 anni con 10,04 casi per mille. Incidenza inferiore tra i cittadini tra i 15 e i 64 anni che fanno registrare 9,74 casi per mille, di molto inferiore in quelli con più di 65 anni con 5,38.

La sintomatologia si manifesta con febbre, brivido, tosse, mal di gola, cefalea, dolori muscolari, astenia, naso chiuso e/o naso che cola. Il virus influenzale può indebolire temporaneamente il sistema immunitario, anche in soggetti giovani e sani, e può favorire la comparsa, insieme all’influenza, anche di infezioni batteriche contemporanee quali bronchiti, otiti, polmoniti e sinusiti.