Le firme contro l'impianto di recupero inerti procedono a ritmo spedito

I cittadini di Monteviale si fanno sentire. Dopo l’incontro pubblico dello scorso 8 novembre, in cui quasi un centinaio di montevialesi si sono trovati per discutere le problematiche relative al progetto di un nuovo impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, che potrebbe essere costruito nella zona artigianale, il comitato per la tutela ambientale di Monteviale ha fatto sapere che le firme alle osservazioni da mandare al tavolo tecnico della Provincia procedono a ritmo spedito.

È già stato sforato il tetto di 330 firme, il numero ottenuto per le osservazioni contro l’impianto di Berica Eco Inerti del 2020, ma il comitato punta a raddoppiare le sottoscrizioni, e ad andare addirittura oltre.

Come fanno sapere dal comitato, tutti i cittadini possono firmare le osservazioni presentate durante la serata dell’8 novembre, e sono stati predisposti tre punti di raccolte firme in paese: