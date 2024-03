Guardia di Finanza: cambio al vertice della tenenza di Asiago

Il luogotenente CS Alessandro Michelon lascia la guida della tenenza della Guardia di Finanza di Asiago, per andare ad assumere un altro prestigioso ed impegnativo incarico a Gruppo di Bassano del Grappa.

Prende il suo posto il Luogotenente Domenico Mazzone, già in servizio alla tenenza di Asiago, dove ha

ricoperto il delicato incarico di comandante della Squadra operativa Volante.

Nella mattinata di lunedì, i saluti al luogotenente Michelon, nella sala consiliare del Comune di Asiago, alla presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, Col. t.ST Virgilio Cosmo, del comandante del Gruppo di Bassano del Grappa, il maggiore Alberto Potenza e del sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern

Il sindaco di Asiago, nel manifestare la gratitudine propria e della cittadinanza, ha espresso parole di

riconoscenza verso il Lgt. CS Alessandro Michelon per l’impegno profuso a favore della comunità

dell’Altopiano. “Ringraziamo il Lgt. CS Alessandro Michelon , che in questi anni si è impegnato per difendere la legalità nel nostro territorio, e diamo il benvenuto al suo successore, il luogotenente Mazzone, al quale offriamo la nostra piena collaborazione” ha dichiarato il sindaco Rigoni Stern.