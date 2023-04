Gusto e beneficienza, Zerbato crea il gelato "dolcezza piccante"

Da Valdagno a Rivolta d’Adda per portare un gusto innovativo e che ha creato molto stupore: Giuseppe Zerbato de “Il Gelataio Valdagno” in piazza Roma a Valdagno è stato tra i protagonisti di “Il gelato dei campioni”, evento a scopo benefico organizzato da Barbara Bettera.

Giuseppe, per questa onorevole occasione organizzata per raccogliere fondi a sostegno di una scuola materna di Rivolta d’Adda, ha realizzato il gelato gourmet a più consistenze e con delicato equilibrio tra la dolcezza e la piccantezza: gelato alla senape con mousse ai fichi dei colli Berici e un crumble all’amaretto realizzato con grani antichi.

"Una fantastica giornata – racconta il maestro gelatiere - In questa occasione si sono riuniti i vincitori delle ultime edizioni del concorso internazionale Coppa d’oro di Longarone, provenienti da diverse regioni d’Italia, e un maestro dall’Olanda. È stato un evento unico”.

L’evento è stato ideato per sostenere il progetto di rifacimento del giardino della Fondazione Scuola Materna Rivolta D'Adda. L'iniziativa puntava a raccogliere fondi per migliorare e rinnovare gli spazi esterni dell'istituto, rendendoli più accoglienti e organizzati per lo svolgimento delle attività ricreative e pedagogiche.

Nel corso della manifestazione, sono stati realizzati gusti inediti, poi offerti in degustazione gratuita a tutti i partecipanti. “Io ho colto l’occasione di stimolare i clienti con un gusto insolito, dando loro la possibilità di spaziare nel mondo del gusto tra dolcezza, piccantezza e sapidità, con delicati equilibri che si contrappongono in diverse consistenze, creando un’armonia finale che nella maggior parte dei casi lascia stupiti i consumatori.

Giuseppe Zerbato titolare insieme alla sua socia Francesca Borghero, della Gelateria Yogurteria "Il Gelataio Valdagno" è presente nella guida gourmet “Il Golosario” e per il quinto anno consecutivo tra le 400 eccellenti attività sulla Guida delle Gelaterie d'Italia 2023 del Gambero Rosso.

Zerbato Giuseppe de “Il Gelataio Valdagno si è sempre distinto anche per tutti i premi vinti nel corso della sua carriera, dal 1° classificato all’oscar mondiale della Gelateria “Coppa d’Oro” nel 2017, ai concorsi in collaborazione con Chef stellati e tanti altri.