Due pullman da Vicenza a Roma per Europe For Peace

Anche Vicenza a Roma per la pace! Oltre 100 persone, in due pullman, di movimenti ed associazioni pacifiste, dell'Anpi, di alcuni partiti e di Cgil e Cisl di Vicenza sono partite nella mattina di ieri, sabato 5 novembre, alle 5, per raggiungere la capitale e partecipare nel pomeriggio alla manifestazione nazionale per la pace.

Lo racconta il segretario generale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni, in viaggio in pullman per rientrare nella provincia berica. «Una marea di persone con le bandiere della pace hanno attraversato le vie di Roma -racconta Zanni -, chiedendo la fine della guerra e azioni per costruire la pace, e piazza San Giovanni, dove si è conclusa la manifestazione, era completamente occupata dai pacifisti arrivati da tutto il Paese».

«È stata una bella giornata - conclude Zanni -, perché tantissime persone hanno camminato assieme per la pace e la speranza di un futuro senza guerre, senza armi, più umano e più giusto».