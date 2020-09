Elezioni, seggi trasferiti causa lavori: le sezioni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla scuola Motterle

L'Amministrazione comunale di Arzignano informa la cittadinanza che 6 sezioni elettorali saranno spostate dalla scuola primaria Fogazzaro di corso Mazzini, 85 alla scuola secondaria Motterle in via Martiri, 71 a causa dei lavori in corso alla scuola Fogazzaro.

La richiesta di spostamento è stata fatta dall'Amministrazione alla Prefettura di Vicenza a causa dei lavori strutturali di adeguamento sismico.