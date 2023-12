Domenica ecologica, il 17 dicembre Vicenza si rigenera

“Vicenza si rigenera!”. È questo il titolo della quarta giornata ecologica promossa dall’assessorato all’ambiente. A caratterizzare l’evento saranno infatti iniziative e incontri dedicati ai temi del consumo di suolo e della rigenerazione urbana. Tra gli eventi in programma, ci sarà l’apertura straordinaria per l’intera giornata delle ex serre di Parco Querini, oggetto di un recente intervento di restauro. Sarà inoltre possibile prendere parte alla visita guidata in compagnia degli Amici dei parchi.

Visto il periodo natalizio e i numerosi eventi in programma in città per le festività, domenica 17 dicembre non è previsto il blocco del traffico. Come di consueto le iniziative di sensibilizzazione ambientale interesseranno il centro storico e anche alcuni quartieri, che in questo caso saranno quelli di Santa Lucia e Araceli.

«In occasione della prossima domenica ecologica daremo la possibilità ai cittadini di riappropriarsi di uno spazio della città da tempo inaccessibile e oggetto di un progetto di rigenerazione urbana - sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato –. Come assessore al patrimonio, insieme alla giunta, sono inoltre al lavoro per individuare il prima possibile la futura destinazione d’uso del complesso delle ex serre. Un luogo che vogliamo sia vissuto dai cittadini, che potranno averne un assaggio proprio il 17 dicembre. Sarà un’occasione questa per riflettere sui temi della giornata, cioè il consumo di suolo e la rigenerazione urbana, che saranno sviluppati anche nelle numerose iniziative previste, in sinergia con Ascom, a Santa Lucia e Araceli. Con le associazioni di quartiere festeggeremo il Natale dedicando un’attenzione particolare alle tematiche ambientali».

Sono numerosi gli eventi in programma. A Borgo Santa Lucia ci sarà la “Festa di Santa Lucia” organizzata da Ascom.

Al Museo Naturalistico Archeologico si svolgerà il convegno “Il consumo di suolo e la relazione con il cambiamento climatico: dalle criticità alla progettualità, oggi e domani in Veneto”. In centro storico ci saranno i tour guidati VicenzaTour2023 "Due passi nel Natale". È previsto l’accesso gratuito al Museo d’arte sacra di Monte Berico. Laboratori e visite guidate si terranno alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari sul tema della mostra “Le trecce di Faustina. Acconciature, donne e potere nel Rinascimento”.

Inoltre, la Biblioteca Bertoliana promuove nella sede di Palazzo Costantini il mercato artigianale “Incantesimi di Natale”, a cura di Come un incantesimo, e letture ad alta voce per bambini.

Per i più piccoli, a Borgo Santa Lucia, ci saranno anche laboratori didattici e attività informative a cura di Agsm Aim, della Libreria La Vispa Teresa e lettori ad alta voce. Non mancheranno il gazebo e la pedalata di Fiab, e l’apertura straordinaria dell’oasi degli stagni di Casale "Alberto Carta" grazie al WWF Padova-Vicenza. Il servizio di marcatura delle biciclette al bicipark della stazione sarà gratuito.