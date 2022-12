Corri Babbo Natale Corri: in oltre duemila sotto la pioggia

Si è tenuta nella mattina di oggi, venerdì 16 dicembre, lungo le strade del centro storico di Vicenza la tradizionale corsa a passo libero natalizia Corri Babbo Natale Corri. A dare il via è stato il sindaco Francesco Rucco insieme con l’assessore alla partecipazione Marco Zocca e il presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino, entrambi in veste di runner per l’occasione.

Oltre due mila studenti degli istituti Rossi, Da Schio, Piovene, Roncalli da Dueville, accompagnati dai loro insegnanti, oltre a una rappresentativa del Farina, famiglie, gruppi, singoli, associazioni, hanno partecipato all’iniziativa contribuendo alla raccolta benefica per i Villaggi Sos Onlus e per l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo.

Un’occasione per fare festa insieme, con la partecipazione di migliaia di Babbi Natale di età diverse, conclusa con un ristoro finale a base di panettone e cioccolata calda.

Al traguardo premi e omaggi consegnati dal Grinch ai costumi più creativi e divertenti, ai primi arrivati, al più giovane e al più anziano, alle associazioni, scuole e gruppi più numerosi, in un clima di amicizia e divertimento.

L’evento, presentato da Maria Elena Bonacini, è stato organizzato grazie alla sinergia tra Vicenza Press e il comune di Vicenza, in collaborazione con AV Atletica Vicentina Run, Aics Vicenza, Loison Pasticceria, Centrale del Latte di Vicenza, gruppo Alpini di Monte Berico, bar Smeraldo, con il patrocinio e la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e il Csv, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, per l’Anno Europeo dei giovani 2022.

L’edizione è stata dedicata ad una penna nera, Alberto Pieropan, recentemente scomparso, e a tutti gli alpini che si sono sempre prodigati per l’iniziativa.