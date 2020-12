Coronavirus, più di 76mila positivi e 1000 guariti nelle ultime ore

BOLLETTINO ORE 8

Sono 944 i guariti da Covid-19 nelle ultime ore. È la differenza registrata dal bollettino delle ore 8 di domenica 6 dicembre rispetto a quello delle ore 17 di sabato 5. Il totale dei guariti dall'inizio dell'epidemia in Veneto è di 84235. Sale ancora il numero degli attualmenti positivi, 76804, e cioò 1850 in più rispetto a ieri. Il totale dei contagiati in regione da quando è iniziata l'emergenza sanitaria è di 165. 249, quello dei morti 4210, con altri 16 decessi nelle ultimissime ore. La situazione negli ospedali è di 3076 ricoverati, 334 dei quali in terapia intensiva. Nei nosocomi veneti sono entrate altre 23 persone da ieri sera (-4 in terapia intensiva).

A Vicenza il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia è di 29.365, (+420), quello degli attualmente positivi 14497 mentre i deceduti sono in totale 838 (+7 rispetto a ieri pomeriggio). I guariti sono 14030 in totale.

La situazione delle degenze nel Vicentino:

Ospedale Santorso, 146 area non critica, 16 in terapia intensiva.

Ospedale Bassano 17 area non critica 7 in terapia intensiva

Ospedale Asiago 13 in area non critica

San Bortolo Vicenza 145 area non critica 22 in terapia intensiva

Ospedale Noventa 35 in area non critica

Ospedale Valdagno 95 in area non critica

Eretenia Vicenza 14 in area non critica

Villa Berica 6 in area non critica