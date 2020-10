Coronavirus, i bollettini di sabato: 1625 contagiati in 24 ore

Sono 1125 i nuovi positivi riportati nel bollettino della Regione delle ore 8 (scarica qui il pdf) e altri 494 in quello delle 17 (scarica qui il pdf) per un totale di 1625 contagiati in 24 ore. Nello stesso arco di tempo sono finite in ospedale altre 34 persone. Di queste, 25 in area non critica e 9 in terapia intensiva. I decessi per coronavirus sono stati 5. In Veneto siamo arrivati a 16.061 casi di attualmente positivi al Covid-19 e a 717 ospedalizzati (635 positivi), 76 dei quali in terapia intensiva.

Nel Vicentino sono 2831 gli attualmente positivi, con un incremento di 341 rispetto alle 17 di venerdì. Negli ospedali del territorio (Santorso, Vicenza, Noventa e Valdagno) sono ricoverati 104 pazienti, 8 dei quali in terapia intensiva.

In Veneto sono 14.958 le persone in quarantena a casa. Di questi, 6.096 sono positivi, 439 viaggiatori, 7.921 persone che hanno avuto contatto con positivi e 502 classificati dal report regionale come "altri". Dai controlli da parte del sistema sanitario in data odierna 469 persone sono risultate sintomatiche, mentre all'ultimo contatto telefonico 2631 hanno risposto di averi sintomi.

Nel Vicentino, 1.832 sono gli isolamenti domiciliari, dei quali 932 positivi, 69 viaggiatori, 768 contatti e 63 "altri". Le persone con sintomi registrare sabato sono 79, mentre 350 quelle che hanno manifestato sintomatologie legate al Covid-19 nell'ultimo contatto telefonico.