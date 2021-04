Coronavirus, il bollettino di Pasquetta: lieve calo degli attualmente positivi

I dati di Azienda Zero nel report aggiornato a lunedì 5 aprile sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Veneto

Il bollettino di Azienda Zero, dedlle ore 8 di Pasquestta, conta in Veneto nuovi 289 casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 in più rispetto a ieri sera. Nella singola provincia di Vicenza sono nuovi 52.

Il dato dei casi attualmente positivi è invece passato da quota 37.484 a 37.472, registrando dunque un lieve calo a livello regionale. Nella singola provincia berica gli attuali positivi sono passati dai 6.203 di ieri sera agli odierni 6.137, quindi in dimunuzione. Per quanto riguarda i decessi, in Veneto quest'oggi sono indicati 10.755 morti totali da inizio pandemia, vale a dire 6 in più rispetto ai 10.749 segnalati nella serata di domenica. Nel territorio vicentino nessun nuovo decesso registrato.

Report Regione Veneto 5 aprile 2021 ore 8

In merito ai ricoveri ospedalieri in Veneto troviamo questa mattina 1.679 persone tuttora positive al virus ed accolte in area non critica (-3 rispetto a ieri sera), mentre nelle terapie intensive i pazienti sono 287 (+2 rispetto a ieri sera). Nella provincia di Vicenza troviamo invece 251 persone positive al virus e ricoverate in area non critica, vale a dire 2 in meno rispetto a ieri sera, mentre nelle terapie intensive vi sono ad oggi 33 pazienti, come domenica sera.