Coronavirus, in Veneto solo 15 nuovi contagi per provincia. Zaia: «Apriamo le vaccinazioni dai 12 ai 39 anni»

I dati aggiornati a martedì 1 giugno, secondo il bollettino di Azienda Zero, sull'infezione da Sars-Cov-2 in Veneto e le considerazioni del Presidente della Regione

Il presidente del Veneto ha presentato martedì mattina i dati del bollettino di Azienda Zero relativi all'epidemia da Sars-Cov-2 in Veneto. Sono 106 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore che se oltre 25mila tamponi effettuati hanno un'incidenza dello 0,41%. Gli attualmente positivi scendono invece a 8137 mentre sono 9 i decessi in più, rispetto a ieri, a causa del virus.

REPORT ORE 8 DEL 1 GIUGNO

Sul fronte ospedaliero situazione sempre in miglioramento. I ricoveri negli ospedali del Veneto per Covid sono attualmente 653.(-28), dei quali 577 (-26) in area non critica e 76 (-2) in terapia intensiva.

Luca Zaia ha poi fornito i dati sulle vaccinazioni. Sopra agli 80 anni il 98% è stato vaccinato, nella fascia dai 70 ai 79 all'87,8%, dai 60-69 all'81%, dai 50-59 al 73% e dai 40-49 anni al 54%.

«Ci sono 30mila posti in agenda, consiglio a quelli da 40 anni in su di farlo», ha commentato il presidente della Regione, annunciando che dal 3 di giugno «apriremo le agende per gli over 12 anni».