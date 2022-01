Coronavirus, il bollettino di lunedì 24 gennaio

Diminuzione dei nuovi contagi, degli attualmente positivi e dei ricoveri. È la fotografia del bollettino covid del 24 gennaio rilasciato alle ore 8 da Azienda Zero. Dati in miglioramento, quindi, secondo il report, anche se bisogna tener conto dei conteggi relativi alla giornata di domenica che potrebbero non essere completi.

Nel dettaglio, l'ultimo aggiornamento segnala altri 6.188 nuovi positivi, meno di metà rispetto a quelli del bollettino del 23 gennaio (erano 14.976), mentre gli attualmente positivi scendono dai 288.819 di ieri ai 283.494 di oggi. Purtoppo sono altri 17 i decessi nelle ultime 24 ore avvenuti a causa del coronavirus.

IL BOLLETTINO DEL 24 GENNAIO

Negli ospedali del Veneto, come si diceva, la situazione continua a migliorare, con -30 ricoveri in area non critica, anche se altre 6 persone sono finite in terapia intensiva. La situazione attuale è di 1.440 pazienti ancora positivi in area medica e 165 in rianimazione.