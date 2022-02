Coronavirus, il bollettino di lunedì 14 febbraio: contagi e ricoveri ancora in discesa

Nell'analisi del bollettino di Azienda Zero del 14 febbraio bisogna tener conto, come ogni lunedì, dei dati "ridotti" a causa del minor tracciamento dovuto al giorno festivo. In ogni caso, il report di oggi, conferma ancora il calo della curva pandemica. I nuovi contagi da Covid in Veneto sono infatti 2.145, meno di quelli di ieri (4.491) ma anche meno di quelli dello scorso lunedì (2.858). Scendono ulteriolmente anche gli attualmente positivi: dai 108.166 di ieri alle 8, oggi se ne contano 105.436 (-2730). Sono invece 9 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 1 dei quali nel Vicentino. La situazione a Vicenza e provincia rispecchia il trend regionale con 371 nuovi contagiati e 17.492 attualmente positivi: il report di domenica ne segnava rispettivamente 821 e 17.934.

IL BOLLETTINO DEL 14 FEBBRAIO

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nelle ultime 24 ore in Veneto sono state dimesse altre 15 persone dai reparti non critici, mentre 1 è entrata in terapia intensiva. Il bilancio a oggi è di 977 malati Covid nei reparti ordinari e 77 in rianimazione. Nel Vicentino, invece, la situazione è stabile rispetto a domenica, con 146 pazienti in area non critica (+1) e 10 in terapia intensiva. Nel dettaglio, a Santorso 36 ricoverati (1 dei quali in rianimazione), a Bassano 27 (3 dei quali in rianimazione), ad Asiago 10 in area non critica, a Vicenza 75 (6 dei quali in rianimazione) e a Valdagno 17 in area non critica.