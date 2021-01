Covid, numeri in calo: "Speriamo sia un trend", Veneto nel limbo giallo-arancione

Ad oggi, venerdì 8 gennaio, sono 3.388 i positivi al Covid-19 in Veneto. L'incidenza positivo su tampone sono parti al 6,74%. Gli attualmente positivi sono dunque 90.951 attualmente. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali i ricoverati positivi sono 3.345, - 20 in area non critica e - 2 in Terapia Intensiva. Importante il numero dei decessi, +106.

BOLLETTINO VENETO 8 GENNAIO ORE 8

I numeri ci dicono che siamo difronte: "al terzo giorno di calo, speriamo sia un trend e nono un caso", sottolinea il governatore Luca Zaia in diretta dalla sede regionale dalla Protezione civile di Marghera (Venezia). Inevitabile una considerazione sul futuro "a fasce". Oggi si sapranno infatti i colori che il governo assegnerà alle varie regioni: "Il limbo è giallo-arancione", il presidente esclude il passaggio alla zona rossa.

"Sappiamo di avere un Rt che gira intorno all'1 e di avere un'incidenza alta di nuovi casi su 100mila abitanti - chiarisce Zaia - Ho ragione di pensare che non si parlerà di zona rossa, ma non so davvero dire se saremo gialli o arancioni. Di certo una cosa è importante: qualsiasi sia la classificazione devono esserci i ristori".

Relativamente ai vaccini anti-Covid: "Ieri mattina sono arrivate altre 48.820 nuove dosi e ne sono state somministrate già un quarto. "Adesso iniziamo ad accantonare le nuovi dosi di vaccino che non faremo subito, perché ci serviranno per i richiami", spiega Zaia.