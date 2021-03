Coronavirus, schizzano i contagi: oltre 1500 nelle ultime ore, 34mila attualmente positivi

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati in Veneto 1.517 contagi da Covid-19 (171 nel Vicentino) per un totale di 34.062 attualmente positivi.

In diminuzione invece il numero dei positivi ricoverati in area non critica, 1111 totali (-17), in leggero aumento quelli in Terapia intensiva +3 (170 complessivi). Infine i decessi, solo uno nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 13 MARZO ORE 8