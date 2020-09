Coronavirus, 93 nuovi positivi e 9mila isolati: situazione contenuta nel Vicentino

Sono 93 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Veneto alle 8 di martedì 28 settembre, per un totale di 27.156 casi da inizio pandemia. Nel Vicentino vengono rilevati 7 nuovi positivi che portano la conta degli attualmente positivi a 454 (3.621 a livello regionale). Per quanto riguarda invece gli isolamente sono ad oggi 9.268 le persone isolate (1.150 nel Vicentino), di queste solo 2.445 sono positivi, 1.166 viaggiatori e 5.346 contatti.

BOLLETTINO VENETO 28 SETTEMBRE ORE 9

La situazione negli ospedali è pressochè invariata rispetto a lunedì: 155 (-1) sono i positivi ricoverati in area non critica (20 al San Bortolo e 12 a Santorso), 21 (-1) si trovano invece in Terapia intensiva (1 a Vicenza, uno al San Bassiano e uno all'ospedale Alto Vicentino). Infine, per quanto riguarda i decessi, si è raggiunta oggi quota 2.176.