Coronavirus, salgono i contagi ma calano gli ospedalizzati: il report Veneto

Tornano a salire i contagi, alle 8 di sabato 27 febbraio si contano altri 1.285 positivi, di cui 187 nel Vicentino. Gli attualmente positivi sono dunque 24.032.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i numeri continuano invece ad essere in calo con 776 positivi in area non critica (-8) e 107 in Terapia intensiva (+1). Sei i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 27 FEBBRAIO ORE 8