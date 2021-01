Coronavirus, 25esimo giorno di calo e il Veneto spera nel giallo: lunedì riaprono le scuole

Sui 15.554 tamponi effettuati nel fine settimana in Veneto si contano 533 positivi al Covid-19. L'incidenza è pari al 3,43%). Gli attualmente positivi scendono a 44.519 attualmente positivi. A rivelarlo è il governatore Luca Zaia nel consueto punto stampa dalla sede regionale della Protezione civile.

BOLLETTINO VENETO 25 GENNAIO ORE 8

Migliora la situazione negli ospedali: "Oggi abbiamo 2.256 ricoverati - sottolinea Zaia - da inizio gennaio si sono liberati 900 letti". In area non critica si contano 2.243 positivi e 313 in Terapia intensiva. Infine, 43 sono i decessi delle ultime ore.

"Rt del Veneto è il secondo migliore d'italia", spiega il governatore ricordando che i veneti stanno vivendo la terza settimana di zona arancione.

Inevitabile il riferimento al piano vaccinale. Zaia riferisce che "Pfizer ha annunciato una ripartenza dell'approvigionamento a partire dalla prossima settimana. La questione vaccini è molto fluttuante: "Astrazeneca (che è in valutazione Ema) ha annunciato che ridurrà la fornitura di dosi, Moderna continua poi arriverà Jhonson e Jhonson, che peraltro prevede una somministrazione sola. Alla volta di febbraio/marzo dovremo vedere un po' di più di movimento nelle vaccinazioni". Intanto per domani è previsto l'arrivo di 50mila dosi.

Tra le novità di giornata, l'annuncio della riapertura delle scuole superiori in presenza (al 50%): "Abbiamo un trend di 25 giorni di calo per cui ci stiamo attivando con l'assessore De Berti proprio per ripartire alla volta di lunedì ed avere un piano trasporti efficace. Sarà instituita una nuova figura proprio per monitorare la situazione, ovvero uno steward alle fermate degli autobus".

In vista della ri-classificazione delle aree programmata per venerdì Zaia sottolinea come non c'è motivo per cui il Veneto finisca in zona rossa: "É più plausibile che andiamo in gialla o rimaniamo in arancione".