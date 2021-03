Coronavirus, tornano a salire i ricoveri in ospedale: oltre 25mila gli attualmente positivi

Rispetto alla mattinata di martedì si contano altri 460 contagi in Veneto (77 nel Vicentino) con 25.232 attualmente positivi. Per quanto riguarda gli ospedali salgono sia i ricoveri in area non critica che nelle Terapie intensive, sono infatti 852 i positivi in area non critica (+29) e 124 (+6) in Terapia intesiva. 11 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 2 MARZO ORE 17

Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati effettuati 42.712 tamponi (tra molecolari e rapidi), che hanno trovato altri 1.228 positivi e quindi registrato un'incidenza nel rapporto positivi-tamponi del 2,87%. Gli attualmenti positivi in regione sono 25.224 mentre i ricoveri salgono a 1.317. Di questi, 1.172 (-23) sono in area non critica e 145 (+6) in terapia intensiva. Rispetto a ieri si sono verificati 22 decessi in più.

BOLLETTINO VENETO 2 MARZO ORE 8