Coronavirus, continuo calo dei ricoveri: il report delle ultime 24 ore

Rispetto alla mattinata di venerdì si contano altri 556 casi di contagio da Covid-19 (90 nel Vicentino), gli attualmente positivi scendono a 21.470. Calano ulteriormente i ricoveri con 782 positivi in area non critica (-8) e 99 in Terapia intensiva (+1). Sette sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 19 FEBBRAIO ORE 17

Con 26mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Veneto sono 657 i nuovi contagi registrati in Regione, con un'incidenza del 2,40%. I dati del bollettino del 19 febbraio indicano 21487 attualmente positivi al Covid-19. Negli ospedali veneti sono 1241 (-25) i ricoverati in terapia intensiva e 133 (-3) quelli in terapia intensiva. Sono invece 7 i decessi in più rispetto al report delle ore 17 di giovedì.

Nel Vicentino con 77 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 5262 gli attualmente positivi e nessun nuovo decesso. In area non critica sono ricoverate 137 persone e 11 in terapia intensiva.

BOLLETTINO VENETO 19 FEBBRAIO ORE 8