Coronavirus, curva contagi ancora in salita: in aumento gli isolamenti domiciliari

Continua a salire la curva dei contagi da Covid-19. I tamponi positivi registrati giovedì, secondo il bollettino della Regione Veneto con le variazioni rispetto alle ore 17 di ieri, indica altri 87 nuove infezioni, 12 delle quali nel Vicentino. Aumentano anche i soggetti in isolamento domiciliare, arrivati a quota 7036 in Veneto, 833 dei quali nel Vicentino.

Di questi risultano sintomatici rispettivamente 161 e 23 persone. Continuano le buone notizie in ospedale. Il dato delle ore 8 di giovedì segna un paziente in meno in terapia intensiva, finito in area non critica. In totale i ricoverati positivi nei nosocomi veneti sono 63, cinque dei quali in terapia intensiva. Nel Vicentino 3 pazienti si trovano a Santorso e 7 a Vicenza, con solo un ricoverato in terapia intensiva.

Il totale dei casi in Veneto ha raggiunto quota 22469, con 2221 attualemente positivi. A Vicenza e provincia sono invece 226 le persone attualmente positive.

Nessu decesso nelle ultime ore