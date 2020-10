Coronavirus, 176 nuovi casi in Veneto ma calano i positivi in ospedale

Sono 176 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto rilevati alle 8 di sabato 3 ottobre, di questi 32 nel Vicentino. Gli attualmente positivi sono 4.112 sui 28.363 casi accertati dall'inizio della pandemia.

BOLLETTINO 3 OTTOBRE ORE 8

Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale sono in diminuzione i positivi in area non critica 174 (-7), di questi 18 al San Bortolo, 12 a Santorso e 4 a Noventa Vicentina, mentre sono in leggero aumento in Terapia intensiva 21 (+1), 2 a Vicenza e 2 all'ospedale Alto Vicentino. Stabile il numero dei decessi, 2.193 da febbraio.