Coronavirus, in aumento gli isolamenti: altri 136 nuovi casi

BOLLETTINO ORE 8

Sempre in aumento, con curva altanelante, i tamponi risultati positivi al coronavirus in Veneto. Il bollettino della Regione delle ore 8 (con le variazioni rispetto alle ore 17 di giovedì) segna 136 nuove positività in Veneto per un totale di 28087 casi finora accertati (4027 attualmente positivi 2189 decessi e 21871 guariti) mentre rimane sotto controllo la situazione negli ospedali della regionecon 189 ricoverati positivi, 22 dei quali in terapia intensiva. I pazienti sono quindi diminuiti di 5 unità in area non critica e 2 in terapia intensiva. Per quanto riguarda gli isolamenti, sono aumentati di 321. Attualmente, in Veneto, si trovano in quarantena 9858 persone, 176 delle quale con sintomi.

Per quanto riguarda il Vicentino sono invece 18 i nuovi contagi, per un totale di 3896 persone che hanno contratto il virus (509 attualmente positivi, 399 deceduti e 2988 guariti) mentre negli ospedali berici restano ricoverate 37 persone, 3 delle quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda le persone in quarantena, sono 1316 (35 in più rispetto a ieri), solo 4 delle quali con sintomi.