Coronavirus, quasi 1500 nuovi contagi in Veneto: più di 300 nel Vicentino

BOLLETTINO ORE 8

Superati i 50mila contagi (51244) in Veneto dall'inizio dell'epidemia e oltrepassata la soglia dei 900 ricoveri negli ospedali veneti. È quanto risulta dal bollettino delle ore 8 della Regione che segnala un incremento di 1472 nuovi positivi rispetto alle ore 17 di mercoledì, portando il conto degli attualmente positivi a 23626. Nella sola provincia di Vicenza sono 303 in più le persone colpite dal virus che portano il numero degli infettati da febbraio a 8431, 4492 attualmente positivi.

Sono 961 i pazienti ricoverati negli ospedali veneti, 102 dei quali in terapia intensiva. Di questi 961, solo 105 sono negativizzati. Nelle ultime ore c'è stato un ricovero in terapia intensiva ma - 5 in area non critica. La situazioni negli ospedali di Vicenza e provincia è di 51 ricoverati a Santorso, 12 a Bassano, 59 al San Bortolo, 17 a Noventa e 24 a Valdagno. I posti in reparto o in subintensiva occupati sono in totale 150, mentre le terapie intensive sono a quota 13.