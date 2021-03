Coronavirus, in Veneto aumentano i contagi: picco di ricoveri

Non accenna a diminuire la diffusione del contagio da Covid-19 in Veneto. Saliti contagi e ricoveri è stata registrata in Veneto dal pomeriggio di sabato secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 21 febbraio di Azienda Zero. Sono infatti stati rilevati altri 944 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi, oltre ad altri 44 posti letto occupati in ospedale.

Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati contati in regione 366555 casi di Covid-19, 38954 (+429) dei quali attualmente positivi e 317253 (+510) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono stati in totale 10348 dall'inizio dell'epidemia.

Sono 137 i nuovi contagi registrati in provincia di Vicenza, che portano il totale di tuttora affetti dal coronavirus a 6772. Nessun decesso nelle ultime ore.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1671 (+38) persone in area non critica, 1409 delle quali ancora positive, e 238 (+6) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzate. Nel Vicentino, si contano 97 ricoverati a Santorso in area non critica e 11 in terapia intensiva; 2 pazienti non gravi a Bassano e nessuno in rianimazione; 76 al San Bortolo nei reparti ordinari Covid e 6 in terapia intensiva; 24 pazienti in area non critica a Valdagno e nessuno in terapia intensiva.

Scarica il bollettino delle ore 8 del 21 marzo

Allegati