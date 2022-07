Coronavirus, in calo attuali positivi e ricoveri

Sono 1.720 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali 330 nella provincia berica. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, lunedì 25 luglio, il quale mostra numeri in netto calo, come spesso accade all'indomani del weekend.

Il numero di casi attualmente positivi è infatti sceso a quota 99.453 in Veneto (ieri erano 99.961), così come nella singola provincia vicentina si è scesi a quota 17.539 (ieri erano 17.580). Cresce invece il numero delle vittime totali da inizio pandemia che, nella nostra Regione, ha raggiunto oggi quota 15.007 morti, ovvero 5 in più nelle ultime 24 ore, uno dei quali in provincia di Vicenza. Nel Vicentino le vittime sinora sono state 2.662.

Scarica il Report Covid Veneto 25 luglio 2022

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto troviamo oggi numeri in calo. Sono infatti 766 i pazienti Covid curati in area medica, overo 17 in meno rispetto a ieri, mentre salgono a quota 29 le persone che necessitano di cure in terapia intensiva (+2). Numeri in calo anche per quel che concerne le strutture ospedaliere vicentine, dove quest'oggi troviamo 112 pazienti Covid in area medica, ovvero 5 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (3).