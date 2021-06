Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Veneto in zona bianca e a breve ordinanza per nuove aperture»

Il presidente della Regione ha presentato venerdì dalla sede della protezione civili gli aggiornamenti su contagi e ricoveri per Covid estrapolati dal bollettino di Azienda Zero. Nelle ultime 24 ore sono 121 i nuovi contagi scoperti su 28.720, che rappresentano un'incidenza del 0,42%. Sono invece 7.417 gli attualmente positivi e 592 (-16) di cui 526 (-13) in area non critica e 69 (-3) in terapia intensiva. Sono stati altri 5 i decessi.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 4 GIUGNO

Zaia ha poi illustrato la situazione della campagna vaccinale. Nella giornata di ieri sono stati fatti 53.126 somministrazioni. Importante poi il numero di prenotati dopo l'apertura a tutti della possibilità di vaccinarsi. Ad oggi sono 336.056 i prenotati, molti dei quali giovani dai 19 ai 22 anni. «Alle ore 16 apriamo due target vaccinali, per gli operatori del mondo del turismo e per i ragazzi dei centri estivi: andiamo verso una fase ricreativa Covid free», ha sottolineato Zaia, aggiungendo che il 55,7% dei Veneti ha avuto una dose o è prenotato per averla.

Infine, rispetto al passaggio di colore, il Veneto è in attesa dell'ufficialità con l'ordinanza di Speranza. «Siamo pronti a passare in zona bianca, entro domani uscirà una nostra ordinanza per consentire nuove aperture», ha concluso Zaia.