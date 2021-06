Coronavirus, un solo positivo in terapia intensiva nel Vicentino

Negli ospedali della provincia di Vicenza in totale 6 ricoverati. Gli attualmente positivi in Veneto scendono a 4608. Gli ultimi aggiornamenti del bollettino di Azienda Zero

Un solo paziente Covid ricoverato nelle terapie intensive degli ospedali vicentini. Il dato emerge dal bollettino diffuso questa mattina, 29 giugno, dalla Regione Veneto e aggiornato alle ore 8.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN VENETO DELLE ORE 8 DEL 29 GIUGNO 2021

È di 70218 il numero dei casi di contagio da coronavirus accertati nel Vicentino da inizio pandemia (+4 nelle ultime 24 ore), ma è sceso a 639 il numero dei vicentini attualmente positivi al virus (-38 in 24 ore). I vicentini che si sono ammalati e successivamente negativizzati sono saliti a 67457 (+42 in 24 ore) mentre coloro che si sono ammalati e sono deceduti sono 2122 (dato invariato in 24 ore).

Negli ospedali della provincia berica c'è un solo paziente in terapia intensiva, al San Bortolo, e 5 quelli in area non critica: 1 a Santorso, 1 a Bassano, 3 a Vicenza.

In tutto il Veneto, da quando se ne tiene il conto, sono stati registrati 425.371 tamponi positivi al coronavirus (+38 in 24 ore). I veneti attualmente positivi al virus sono 4.608 (-108 in 24 ore), i negativizzati sono 409.148 (+143 in 24 ore) ed i deceduti per Covid-19 sono 11.615 (+3 in 24 ore).

Negli ospedali della regione ci sono 260 pazienti per Covid-19 in area non critica (53 positivi e 207 negativizzati) e 23 in terapia intensiva (8 positivi e 15 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, sono 42 i pazienti per Covid-19, di cui 8 positivi.