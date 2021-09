Coronavirus, il bollettino di domenica: ricoveri stabili e positivi in calo

Il report di Azienda Zero con i dati aggiornati su casi e ricoveri in regione

Sono 364 in più rispetto a ieri i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto, dei quali 66 attribuiti alla singola provincia vicentina. È quanto riporta il bollettino a cura di Azienda Zero quest'oggi, domenica 19 settembre 2021.

Il numero delle persone attualmente positive in Veneto è oggi 12.154, in lieve calo dunque rispetto alle precedenti 24 ore quanto erano 12.211. Nel territorio berico gli attuali positivi erano ieri 1.961, mentre quest'oggi sono diminuiti a quota 1.957. Un nuovo decesso si è verificato nelle ultime 24 ore in tutta la Regione, portando il triste computo totale delle vittime da inizio pandemia a quota 11.739. Invariato il dato dei decessi invece per la provincia vicentina che conta sin qui 2.137 morti.

Report Regione Veneto Covid 19 settembre 2021 ore 8

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, oggi in Veneto vi sono 217 pazienti Covid tuttora positivi al virus e in area non critica, ovvero 1 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive troviamo poi 52 pazienti, 1 in più rispetto a ieri. Considerando anche i pazienti negativizzatisi, in area non critica vi sono 263 persone, esattamente come ieri, mentre nelle terapie intensive troviamo a livello regionale 58 pazienti ricoverati a fronte dei 56 delle precedenti 24 ore.

Nella provincia vicentina la situazione in ambito ospedaliero mostra un calo dei ricoveri rispetto a ieri: in area non critica troviamo oggi 40 pazienti Covid, ovvero 6 in meno, mentre sono 4 i soggetti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno.