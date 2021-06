Coronavirus, il bollettino di sabato: contagiati sotto quota 6000

In regione, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 67 tamponi positivi al Sars-CoV-2, di cui 8 nella provincia berica, dove sono ricoverate18 persone in area non critica e 5 in terapia intensiva

Prosegue il calo dei ricoveri e degli individui contagiati in Veneto, come mostra l'aggiornamento delle ore 8 del 12 giugno di Azienda Zero che, dal pomeriggio di venerdì conta altri 41 tamponi positivi al Sars-CoV-2 (67 in 24 ore) e 1 decesso.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati conteggiati complessivamente 424528 casi di Covid-19, 5930 dei quali attualmente positivi e 406998 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11600.

Sono 8 i nuovi casi emersi in provincia di Vicenza per un totale di 70047 dall'inizio dell'epidemia, di cui: 860 tuttora affetti dal coronavirus, 67064 negativizzati e 2123 deceduti, dato quest'ultimo invariato dal pomeriggio di martedì.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 395 (-9) persone nelle varie aree non critiche, 137 delle quali ancora positive, e 54 (-3) in terapia intensiva, di cui 25 ora negativizzate.

Considerando solo il territorio berico, si contano 18 (-1 in 24 ore) pazienti positivi in area non critica e 5 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: Santorso, 12 (3 dei quali in terapia intensiva), Bassano 1, Vicenza 10 (2 dei quali in terapia intensiva)