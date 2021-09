Coronavirus, calano attualmente positivi e ricoveri: 5 decessi in Veneto

Il bollettino di sabato 4 settembre con i dati aggiornati di Azienda Zero sull'infezione da Covid-19 in Veneto

Attualmente positivi in calo e diminuzione dei ricoveri ospedalieri in Veneto. È ciò che emerge dai dati del bollettino di Azienda Zero datato sabato 4 settembre. Nell'arco di una giornata si sono però purtoppo registrati altri 5 decessi.

Nel dettaglio, con 645 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, sono 12.966 gli attualmente positivi in regione, 113 in meno di ieri, grazie a 753 negativizzati nell'arco di una giornata. Nel Vicentino, invece, con 89 nuovi positivi e 94 guariti, gli attualmente positivi scendono a 1880 (-5 rispetto a venerdì).

Per quanto riguarda i ricoveri per covid, negli ospedali del Veneto a oggi ci sono 191 (-2) ricoverati positivi in area non critica e 47 (-3) in terapia intensiva. Migliora leggermente la situazione anche negli ospedali berici con 32 (-1) pazienti in reparto e 4 (dato invariato) in rianimazione

IL BOLLETTINO DEL 4 SETTEMBRE