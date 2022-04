Coronavirus, boom di contagi in Veneto in 24 ore

Impennata di contagi Covid in Veneto, con 7.605 nuovi positivi in 24 ore, 616 in più di ieri e 82.092 attualmente positivi contro gli 80.128 di mercoledì. Sono questi gli aggiornamenti del bollettino di Azienda Zero sul coronavirus, che segnalano inoltre altri 10 decessi a causa del virus in tutta la regione.

Per quanto riguarda invece i ricoveri, dal report si evince un lieve aumento e situazione tutto sommato stabile negli ospedali regionali, con 610 (+9) pazienti in area non critica e 25 in terapia intensiva.

BOLLETTINO DEL 7 APRILE

La situazione nel Vicentino, è poi di 1.406 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In Veneto la provincia berica è quella che registra più contagi dopo quella padovana. A Vicenza e provincia sono 13.584 gli attualmente positivi e il bollettino segnala anche un decesso. Infine, negli ospedali delle Ulss 7 e 8 i pazienti positivi sono 62 (+4) pazienti in area non critica e 2 (+1) in terapia intensiva.