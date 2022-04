Coronavirus, ancora alti i contagi: aumentano i pazienti in area medica

Altri 6.948 casi di positività al Covid in 24 ore, quindi ancora un impennata verso l’alto dei contagi (ieri erano 9.666) e degli attualmente positivi, 72.766 (+450). Lo rende noto il bollettino di Azienda Zero di giovedì con gli aggiornamenti su casi e ricoveri per coronavirus in regione. Altro dato evidenziato dal report è l’aumento dei pazienti negli ospedali della regione, ma solo nei reparti non critici. I ricoverati ancora positivi al Covid sono a oggi 643 (+11) in area non critica e 18 (dato stabile) in terapia intensiva. Se si guarda invece il dato dei ricoverati positivi e negativizzati, il numero di letti occupati è maggiore. Sono infatti 939 (+27) in area medica e 37 (dato stabile) in rianimazione. Altri 9 i decessi.

IL BOLLETTINO DEL 28 APRILE

Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.263 (ieri erano 1816) mentre gli attualmente positivi salgono a 12.483 (+178). Altre tre le vittime a causa del Covid. Negli ospedali berici, infine, ci sono 70 (+3) pazienti positivi al coronavirus in area non critica e 4 (+1) in terapia intensiva.