Coronavirus, il bollettino di giovedì: nessun malato in terapia intensiva a Santorso e Valdagno

Continua a migliorare la pressione negli ospedali del Veneto. Il bollettino di Azienda Zero del 24 febbraio con gli aggiornamenti su casi e ricoveri per Covid in regione segnala -18 pazienti in area non critica e -1 in terapia intensiva. A oggi, i nosocomi ospitano 722 positivi in area non critica e 53 in terapia intensiva. I reparti di rianimazione degli ospedali di Santorso e di Valdagno, nella giornata odierna, risultano essere senza ricoverati.

Nel Vicentino sono 87 l e persone affette da Coronavirus attualmente ospitate nei reparti ordinari e 8 quelle in terapia intensiva: 4 a Bassano e 4 a Vicenza.

Per quanto riguarda l'andamento dei contagi, nelle ultime 24 ore il sistema sanitario regionale ha individuato, attraverso i tamponi, altri 4.111 nuovi contagiati, per un totale di 63.592 attualmente positivi, 813 in meno dei 64.405 di ieri. Nella sola provincia di Vicenza i nuovi contagiati sono 715, per un totale di 9.340 attualmente positivi (mercoledì erano 9.492.

Il bollettino segnala infine altri 13 decessi, 1 dei quali nel Vicentino.