Coronavirus, in Veneto nuovo boom di contagi: più di 4mila in un giorno

Tornano a salire i contagi da Covid-19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore il bollettino di Azienda Zero ha infatti registrato 4.419 nuovi positivi e un conseguente aumento degli attualmente positivi che hanno toccato quota 38.133 (+2.306). Segnalato anche un decesso. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 245 (+14) i pazienti positivi in area non critica e 14 (-2) quelli in terapia intensiva.

Nella solo provincia di Vicenza il report registra invece 544 nuovi contagi in un giorno e un aumento degli attualmente positivi, arrivati a 4.811. I pazienti nei nosocomi vicentini sono 33 (-2) in area non critica e 3 (-1) in terapia intensiva.