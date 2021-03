Covid-19, numeri in crescita in tutte le province

Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 728 contagi (dato relativo per la mancanza dell'invio dei risultati dei tamponi dell'Ulss 2) numeri che portano la conta degli attualmente positivi a 35.435. Per quanto riguarda i ricoveri invece sono 1.228 i positivi in area non critica (+87) e 185 in Terapia intensiva (-1). Ventinove sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 15 MARZO ORE 17

Alle 8 di lunedì 15 marzo si contano 841 positivi su 11.733 tamponi effettuati, con un incidenza (positivi su tampone) del 7,17% incidenza. Gli attualmente positivi sono 35.324 di cui 17mila asintomatici. La situazione negli ospedali vede 1.614 ricoverati Covid-19 di cui 202 in Terapia intensiva e 1.412 in area non critica.

BOLLETTINO VENETO 15 MARZO ORE 8