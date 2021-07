Covid, oltre mille nuovi casi. Ondata atipica: "Molti asintomatici e in Terapia intensiva soprattutto non vaccinati"

Alle 8 di venerdì 30 luglio sono 1.046 i nuovi contagi da Covid-19 in Veneto (116 nel Vicentino), 11.927 gli isolati. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 105 (+1) in area non critica e 14 (-2) in Terapia intensiva. Nessun decesso nelle ultime ore. I dati dicono quindi che l'Rt è 1.97, l'incidenza 81 su 10mila, l'occupazione sia in area critica che in Terapia intensiva è del 2%.

BOLLETTINO VENETO 30 LUGLIO ORE 8

Relativamente alla campagna vaccinale invece, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 96,5%, i 70-79 raggiungono quota 90,2%, i 60-69 84,4%, i 50-59 sono al 74%, i 40-49 hanno raggiunto il 62,7%, i 30-39 sono al 49,3%, gli over 20 al 53% mentre gli under 20 sono al 28%.

L'80,7% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come il 83,7% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 2.978.851 (il 61,4%), 2.545.029 (52,4%) hanno invece completato il ciclo.

Per quanto riguarda le prossime consegne di vaccino: "Dalla prossima settimana fino a fino agosto - spiega l'assessore Manuela Lanzarin - saranno consegnate 159mila dosi di Pfzer nelle prime tre settimane e 162mila nelle ultime due settimane menter la fornitura di Moderna si aggira tra le 70mila/80mila dosi in consegna la settimana"

Ondata atipica

Questi i dati emersi dal punto stampa del governatore Luca Zaia, in diretta dalla sede regionale della Protezione civile. L'incidenza positivo su tampone è del 2,74. "L’ondata in corso ha caratteristiche assolutamente anomale rispetto alle precedenti - sottolinea Zaia - i tassi di ospedalizzazione sono bassi, il rapporto tra contagiati e ospedalizzati non è in linea con quanto accaduto fino ad oggi. Importante è poi il numero degli asintomatici".

E ancora: "Dal 22 al 28 luglio ci sono stati 4.157 casi, di questi i non vaccinati sono 2.821, i vaccinati con una sola dose sono 510 e i vaccinati completi sono 825 - spiega il governatore - Il dato interessante è quello dei ricoveri in terapia intensiva solo 1 era vaccinato, 15 invece non erano vaccinati, mentre i ricoveri in area non critica sono 26 i vaccinati e 101 i non vaccinati. Dove c’è il vaccino ci sono meno problemi".

Varianti

A parlare dell'incidenza delle varianti è tornata la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie:"Secondo le disposizioni ministeriali, in Veneto sono stati sequenziati 144 campioni: 140 sono variante delta, prevalenza superiore al 97%.